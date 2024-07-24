Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, пише 24 Канал. Коментуючи слова Дмитра Кулеби, лакей Путіна "знайшов паралель" з попередніми заявами Кремля.

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Що сказав Пєсков про переговори

Як заявив Пєсков, таке "послання" до мирних переговорів "іде в унісон" з російською позицією, оскільки країна-агресорка буцімто "ніколи не відмовлялася" від дипломатичного врегулювання війни, яку ж сама розгорнула на території України.

Озвучений главою МЗС України послання про готовність розпочати переговори йде в унісон з позицією Москви, але тут важливі деталі, "а їх ми поки що не знаємо", – сказав речник Путіна.

Однак, за його словами, важливими є деталі мирних переговорів, які пропонує наша держава. А їх наразі нібито невідомо представникам Росії.

До слова, Кулеба під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї наголосив на важливості завершення російської агресії та досягненні справедливого миру в Україні. Водночас Китай підтримав ініціативу проведення переговорів, й Ван Ї вважає, що Росія та Україна давали чіткі сигнали про це.