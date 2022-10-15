Военкомы не справляются: в России проваливаются планы мобилизации

Российское население молча идет на убой и обычно не пытается уклоняться от мобилизации с последующим участием в войне на чужой земле. Тем не менее, с общими планами по мобилизации российские военкоматы не справляются.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, объявление о начале второй волны мобилизации в Курской и Ростовской областях связано именно с тем, что российскому руководству все еще критически не хватает "пушечного мяса". Из-за того, что первые отряды "чмобиков" уже оказались в плену или погибли, для удержания фронта российскому генштабу постоянно приходится перебрасывать на передовую новые группировки.

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При этом потребность в проведении мобилизации для создания дополнительных подразделений из-за постоянных потерь только растет. Ведь резервы, которые Россия накапливала для создания новых БТГ и более-менее адекватного обучения, приходится бросать на забой "с колес".

Повестки рассылают в счетах за коммуналку

После проведения первой и достаточно большой волны мобилизации путинское командование собиралось уменьшить масштабы набора в армию. Однако за почти месяц военкоматы не смогли набрать запланированное количество людей.

Отказ от проведения мобилизации в Чечне, неофициальная ее остановка в Дагестане, а также немалое количество уклонистов в Москве и Санкт-Петербурге привели к тому, что в минобороны России полностью не выполнили даже первоочередную задачу быстрого набора 300 тысяч человек.

Поскольку в больших и относительно богатых городах желающих сменить уютный офис на холодный окоп было не очень много, а на фронт военкомы отправляли всех, в российской столице и на малой родине бункерного царя стремительно увеличилось количество студентов.

Мужчины призывного возраста быстро начали покупать себе места в вузах, чтобы получить отсрочку от призыва. Именно таким образом, как оказалось, россияне могут откосить от мобилизации, потому что любые справки о болезнях или наличии инвалидности не дают никаких гарантий, что человека не отправят на фронт.

Медкомиссию представители "второй армии мира" не проходят вообще, ведь Путин подписал приказ о признании данных предварительных осмотров актуальными. То есть, если мужчину сочли годным для службы в 2000-м, на основании этого он будет пригоден и в 2022-м.

Кроме того, многие россияне так или иначе игнорируют повестки, ведь хотят и дальше наблюдать за войной в телевизоре. К тому же все интересующиеся информацией понимают, что никакого реального наказания за уклонение от мобилизации от режима не будет. Потому что к массовым посадкам Путин еще не готов.

Тем не менее Кремлю нужно постоянно набирать "пушечное мясо", даже несмотря на непопулярность мобилизации среди населения. Чтобы увеличить распространение повесток в Москве и Санкт-Петербурге, начали прикреплять вызовы в военкоматы к счетам за коммуналку.

Поскольку во многих республиках план не был выполнен, военные преступники приняли решение усилить меры по набору в тех регионах, где мобилизация не была провалена. Так, в Ростовской, Курской, Воронежской, Саратовской и других областях будут проводить больше рейдов в ресторанах и на улицах. Потому что средняя продолжительность жизни частично мобилизованного после получения повестки и появления его в военкомате – 10 дней. За это время большинство "чмобиков" успевают пройти сборы без подготовки, отправиться на фронт и погибнуть.

Повестки получают даже иностранцы

Из-за нехватки "пушечного мяса" и отсутствия большого количества готовых воевать российские власти решили окончательно наплевать на закон и начать мобилизовывать граждан других государств, проживающих в России. Так, в середине октября преступники из военкоматов массово прислали повестки жителям Москвы, которые никогда не имели паспортов с двуглавой курицей.

На что рассчитывают россияне, пытаясь мобилизовать граждан Узбекистана, Казахстана, Киргизстана и других стран, понять трудно. Ведь иностранцы вообще не подлежат даже постановке на воинский учет, поэтому с легкостью могут игнорировать все вызовы. Впрочем, судя по всему, у Путина решили набирать на войну вообще любого, кто только появится на пороге военкомата, и надеются, что по повестке туда прибудет хотя бы 1% получивших ее людей. А о законности присылать подобные повестки и принуждать иностранцев воевать против Украины никто в Кремле не заботится.