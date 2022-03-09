В России пылает из-за того, что TikTok наложил ограничения на обращение Путина

"Роскомнадзор" обратился в администрацию TikTok. Требуют снять ограничение с видеозаписи обращения Путина.

Ранее администрация соцсети ограничила доступ к аудиозаписи видео с Путиным для иностранных пользователей.

Кстати TikTok в России не работает даже с VPN: россияне массово гуглят, в чем дело

Кремль видит в этом нарушение принципов свободного распространения информации. При этом сама Москва нарушает все принципы мира, которые только можно. Начиная от правил ведения войны до норм морали.

TikTok заблокировали для россиян

Уровень цензуры в России еще больше возрос. В частности, одобрили закон о "фейковых новостях". Поэтому TikTok приостановили свои сервисы в России. В этой стране люди могут только смотреть видео.

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