"Все россияне это поддержат": психолог назвала единственное условие для политического переворота в России

Удары СОУ по России усиливаются и наносят стране-агрессору ущерб, хотя ее экономика и так переживает крайне сложный период. Все это влияет на рост недовольства среди российского народа.

Об этом в интервью 24 Канала отметила журналистка, психолог Лариса Волошина, добавив, что возмущение российских граждан к восстанию не приведет, но оно понадобится определенным лицам в окружении Путина.

Смотрите также Будет риск для Путина, – Стерненко сказал, какой удар по России является сейчас очень важным

О чем задумываются в Кремле?

В России продолжается скрытая мобилизация, живую силу для войны ищут в университетах, на предприятиях. Российская экономика страдает, россиянам блокируют мессенджеры и ограничивают доступ к интернету. А украинские дроны все чаще наведываются в российские города. Недовольство граждан от общей ситуации в стране растет, этим могут воспользоваться определенные лица в Кремле.

Если Путин вдруг исчезнет, умрет, все россияне с радостью поддержат того, кто его уберет. Сам он не примет такого решения, чтобы остановиться. Он не может, потому что для него это поражение,

– озвучила Волошина.

По мнению журналистки, российский диктатор несмотря на все, что происходит, будет тянуть до последнего и войну не будет завершать. Она считает, что потеря Путиным сторонников во всех слоях приведет к моменту, когда кто-то из его окружения решит занять его место.

"Сам по себе Путин ничего не стоит. Короля делает свита. Вокруг него собрались ФСБшники, которые питались все это время, прикрываясь им. Они не менее влиятельные, но у них меньше головной боли и ответственности в случае чего", – заметила Волошина.

Она указала на то, что глава Кремля не может сам уйти с должности, потому что его или осудят, или убьют. Волошина убеждена, что вокруг Путина множество лиц, которым его действия мешают нормально жить и у них возникает соблазн убрать его и в конце концов еще и стать народным освободителем, ведь россияне за это только поблагодарят.

Заметьте! Полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм указал на то, что стратегические цели, которые ставил перед собой Путин, начиная войну против Украины, он провалил. На днях секретарь Совбеза России Шойгу своим заявлением это лишь подтвердил. Он предупредил россиян, что расширение производства Украиной дронов означает, что ни один российских регион уже не является безопасным. В том числе и Москва, куда на днях летело более 250 БпЛА.

Недовольство растет: какие проблемы испытывают россияне?