Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила журналістка, психологиня Лариса Волошина, додавши, що обурення російських громадян до повстання не призведе, але воно знадобиться певним особам в оточенні Путіна.
Про що замислюються у Кремлі?
В Росії триває прихована мобілізація, живу силу для війни шукають в університетах, на підприємствах. Російська економіка потерпає, росіянам блокують месенджери й обмежують доступ до інтернету. А українські дрони все частіше навідуються в російські міста. Невдоволення громадян від загальної ситуації в країні росте, цим можуть скористатися певні особи у Кремлі.
Якщо Путін раптом зникне, сконає, усі росіяни з радістю підтримають того, хто його прибере. Сам він не ухвалить такого рішення, аби зупинитись. Він не може, бо для нього це поразка,
– озвучила Волошина.
На думку журналістки, російський диктатор попри все, що відбувається, тягнутиме до останнього і війну не завершуватиме. Вона вважає, що втрата Путіним прихильників в усіх верствах призведе до миті, коли хтось з його оточення вирішить зайняти його місце.
"Сам по собі Путін нічого не вартує. Короля робить свита. Навколо нього позбиралися ФСБшники, які живилися увесь цей час, прикриваючись ним. Вони не менш впливові, але в них менше головного болю та відповідальності в разі чого", – зауважила Волошина.
Вона вказала на те, що очільник Кремля не може сам піти з посади, бо його або засудять, або вб'ють. Волошина переконана, що навколо Путіна безліч осіб, яким його дії заважають нормально жити й в них виникає спокуса прибрати його і врешті ще й стати народним визволителем, адже росіяни за це тільки подякують.
Зауважте! Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем вказав на те, що стратегічні цілі, які ставив перед собою Путін, починаючи війну проти України, він провалив. Днями секретар Радбезу Росії Шойгу своєю заявою це лише підтвердив. Він попередив росіян, що розширення виробництва Україною дронів означає, що ні один російських регіон вже не є безпечним. Зокрема й Москва, куди днями летіло понад 250 БпЛА.
Невдоволення росте: які проблеми відчувають росіяни?
В Росії стався масовий збій в роботі інтернету. Влада його обмежує, пояснюючи, що робить це нібито "в цілях безпеки". Як наслідок – росіяни не мали доступу до сайтів банків, а також низки сервісів. Напередодні цього через обмеження VPN відбувся збій у платіжних системах. Люди не могли розраховуватися картками.
Україна своїми ударами по ключових портах звела нанівець можливість Росії заробити гроші на продажу нафти на тлі зростання її ціни через війну в Ірані. Різке погіршення економіки та ситуації довкола безпеки росіян призвело до значного падіння рейтингу Путіна, про що свідчать оприлюднені в Росії результати соціологічних досліджень.
Російська влада зобов'язує підприємства відбирати серед своїх працівників тих, хто підписав би контракт з міноборони. Відповідні накази були спущені на місця. "Полювання" задля пошуку живої сили для російської армії активно проводиться і серед студентів. Крім того, аби набрати ресурс, в Росії почали масово звільняти людей з роботи, сподіваючись, що, залишившись без фінансів, вони почнуть підписувати контракти заради виплат і їхати на війну.