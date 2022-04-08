В России растет спрос на оружие и охранные системы

На фоне санкций и экономического кризиса, Россия фактически возвращается во времена "лихих 90-х". Поэтому среди населения растет спрос на оружие для защиты своего имущества.

В России эксперты говорят, что спрос на оружие растет как раз во время экономического кризиса. Один из полковников МВД, с которым пообщались журналисты, убежден, что, то что происходит в России сейчас – возвращение в "лихие 90-е".

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Полковник рассказал, что население страны-агрессора готовится к худшему и понимает, что впереди тяжелые времена. В частности увеличится количество угонов автомобилей. Причина этого – существенное подорожание запчастей из-за санкций. Из-за этого в России растет спрос на противоугонные средства.

Кроме того, в магазины с оружием выстраиваются очереди. В частности скупают боеприпасы. Импортные берут пачками несмотря на цены, потому что боятся, что их вообще не будет.

Также россияне снимают деньги со счетов, ставят решетки на окна и пытаются из своих собак сделать охранников.

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