В России разбился военный самолет: момент падения попал на видео
Источник:Интерфакс
В России во время испытательного полета упал самолет Ил-112В. По предварительным данным, трое членов экипажа, которые были на борту, погибли.
Трагедия случилась в Подмосковье. По версии следствия, причиной аварии могло стать возгорание правого двигателя.
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Это был не первый тренировочный полет
Самолет упал при заходе на посадку, не долетев до аэродрома 1,5 километра. Из-за этого сначала у следствия появилась версия об ошибке членов экипажа. Однако сейчас больше склоняются к техническим неполадкам.
Испытательные полеты российского самолета Ил-112В начались еще в марте 2021 года. За два года до этого первую версию самолета отправили на доработку.
На кадрах видео, которое снял местный житель, видно, как горит двигатель самолета, в результате чего Ил-112В упал.
Падение российского самолета Ил-112В: видео 18+
Одним из членов экипажа был пилот, проводивший первый тренировочный полет Ил-112В.
Перед началом полета его осмотрели специалисты. Никаких неполадок они не обнаружили. Следствие продолжается.
Место падения российского самолета: видео 18+
Это не первое падение самолета в России за последнее время
- 31 июля 2021 года на Сахалине во время тренировочного полета разбился самолет Су-35.
- На борту самолета был лишь пилот, который успел катапультировать.
- Предварительная версия аварии – отказ двигателя.