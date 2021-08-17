В России разбился военный самолет: момент падения попал на видео

В России во время испытательного полета упал самолет Ил-112В. По предварительным данным, трое членов экипажа, которые были на борту, погибли.

Трагедия случилась в Подмосковье. По версии следствия, причиной аварии могло стать возгорание правого двигателя.

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Это был не первый тренировочный полет

Самолет упал при заходе на посадку, не долетев до аэродрома 1,5 километра. Из-за этого сначала у следствия появилась версия об ошибке членов экипажа. Однако сейчас больше склоняются к техническим неполадкам.

Испытательные полеты российского самолета Ил-112В начались еще в марте 2021 года. За два года до этого первую версию самолета отправили на доработку.

На кадрах видео, которое снял местный житель, видно, как горит двигатель самолета, в результате чего Ил-112В упал.

Падение российского самолета Ил-112В: видео 18+

Одним из членов экипажа был пилот, проводивший первый тренировочный полет Ил-112В.

Перед началом полета его осмотрели специалисты. Никаких неполадок они не обнаружили. Следствие продолжается.

Место падения российского самолета: видео 18+

Это не первое падение самолета в России за последнее время