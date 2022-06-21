В России решили платить двойную зарплату чиновникам за поездки на оккупированный Донбасс
Российские оккупанты решили организовать полный контроль над временно захваченными территориями Украины. Следовательно, участились поездки на оккупированные территории российских чиновников.
Российским чиновникам, которых будут отправлять в командировки на временно оккупированные территории Украины, будут платить двойную зарплату за этот период. Соответствующее решение приняло российское правительство.
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При этом в указе указано так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также "другие территории". Что именно подразумевается под этим определением, в документе не уточнено.
"Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях "Донецкой народной республики", "Луганской народной республики" и других территориях средняя зарплата, которая хранится... выплачивается в рублях в двукратном размере", – говорится в документе.
Эти правила распространяются на работников органов власти, подведомственных организаций и организаций, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.
Российские "гастролёры" на оккупированной территории
Российские чиновники в последнее время стали регулярно посещать те территории, которые находятся под временной оккупацией России. В первую очередь речь идет о частях Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы с 2014 года. А также Херсонскую область, которую оккупировали с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Одним из совершивших такие поездки – первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Именно его и называют "куратором" от российских властей за оккупированными территориями.
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Также из других российских чиновников, кого заметили на оккупированных территориях – первый заместитель председателя совета федерации Андрей Турчак.
Также на оккупированные территории отправляются и российские правоохранители. Сотрудников полиции из Ростовской области отправляют в командировку на оккупированный Донбасс, поэтому регион может остаться без необходимого количества полицейских. В основном оккупантов направляют в крупные города: Луганск, Донецк, Макеевку, Горловку и другие. Все потому, что тамошних так называемых "полицейских" отправили на войну против Украины, поэтому и "охранять" порядок некому.
Что касается других российских чиновников, то их отправляют на только что захваченные территории, в том числе Херсон, Бердянск и Мариуполь. Они там и должны установить российские порядки вместе с коллаборантами.
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