Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Журналисты также опубликовали текст соответствующего указа Путина.

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В России резервистов вызывают на военные сборы

Стоит отметить, что два пункта указа Владимира Путина имеют гриф "для служебного пользования".

Постановляю: призвать в 2025 году граждан России, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности,

– говорится в тексте документа.

Согласно указу, правительство России и органы исполнительной власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

По словам российских журналистов, такие сборы "являются частью плановых ежегодных мероприятий, направленных на повышение боевой подготовки резервистов".

Путин подписал указ 16 января / Фото: росСМИ