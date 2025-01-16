Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Журналісти також опублікували текст відповідного указу Путіна.

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У Росії резервістів викликають на військові збори

Варто зазначити, що два пункти указу Владіміра Путіна мають гриф "для службового користування".

Постановляю: закликати у 2025 році громадян Росії, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах, військах національної гвардії, рятувальних військових формуваннях Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органи федеральної служби безпеки,

– йдеться в тексті документу.

Відповідно до указу, уряд Росії та органи виконавчої влади мають забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.

За словами російських журналістів, такі збори "є частиною планових щорічних заходів, спрямованих на підвищення бойової підготовки резервістів".

Путін підписав указ 16 січня / Фото: росЗМІ