В России резко ответили Зеленскому о "самом грязном в мире газе"
Источник:ТАСС
Президент Владимир Зеленский в США назвал российский газ самым грязным в мире. На эти слова резко отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Кремлевский дипломат сказал, мол, такие заявления "делаются не от большого ума".
Кстати Зеленский в США назвал российский газ "самым грязным в мире"
Заявления Президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе делаются не от большого ума,
– утверждает Лавров.
Что этому предшествовало
Зеленский во время своего визита в Штаты встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В разговоре с чиновницей президент назвал российский газ "самым грязным".
По словам украинского лидера, это "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции".
Предыдущее заявление Лаврова о газе
Ранее глава МИД заявлял, что Россия не откажется от действующих договоренностей по транзиту газа после того, как запустят "Северный поток-2".
Однако Лавров дерзко добавил, что другим странам придется конкурировать за это право.Обратите внимание! Зеленский 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. Политики будут говорить о российской агрессии, а также об энергетической безопасности. В частности, поднимут тему "Северного потока-2".