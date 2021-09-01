В России резко ответили Зеленскому о "самом грязном в мире газе"

Президент Владимир Зеленский в США назвал российский газ самым грязным в мире. На эти слова резко отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кремлевский дипломат сказал, мол, такие заявления "делаются не от большого ума".

Кстати Зеленский в США назвал российский газ "самым грязным в мире"

Заявления Президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе делаются не от большого ума,

– утверждает Лавров.

Что этому предшествовало

Зеленский во время своего визита в Штаты встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В разговоре с чиновницей президент назвал российский газ "самым грязным".

По словам украинского лидера, это "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции".

Предыдущее заявление Лаврова о газе

Ранее глава МИД заявлял, что Россия не откажется от действующих договоренностей по транзиту газа после того, как запустят "Северный поток-2".

Однако Лавров дерзко добавил, что другим странам придется конкурировать за это право.

Зеленский 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. Политики будут говорить о российской агрессии, а также об энергетической безопасности. В частности, поднимут тему "Северного потока-2".