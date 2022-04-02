В управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины отметили, что для некоторых российских оккупантов "военные учения" на территории Украины закончились досрочно.

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Российские родители начали получать письма о гибели сыновей

В минобороны России начаты процедуры награждения причастных к российско-украинской войне "сертификатами" государственного образца,

– отметили в ВСУ.

Там также обнародовали копию письма, которое получили родители одного из российских бойцов, ликвидированного украинскими защитниками. В нем говорится о "мужественной гибели" их сына.

Заметим, что по информации Генштаба ВСУ потери России на войне составляют уже по меньшей мере 17 800 бойцов. Каждый день это количество увеличивается.

Россияне получают письма о гибели их детей в войне / Фото СтратКома ВСУ

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