В управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України зазначили, що для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України закінчились достроково.

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Російські батьки почали отримували листи про загибель синів

У міноборони Росії розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка,

– зазначили у ЗСУ.

Там також оприлюднили копію листа, який отримали батьки одного із російських бійців, ліквідованого українськими захисниками. У ньому йдеться про "мужню загибель" їхнього сина.

Зауважимо, що за інформацією Генштабу ЗСУ втрати Росії на війні загиблими становлять вже щонайменше 17 800 бійців. Щодня ця кількість збільшується.



Росіяни отримують листи про загибель їхніх дітей у війні / Фото СтратКому ЗСУ

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