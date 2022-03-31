В России родственники погибших на войне начинают подавать в суд на военное руководство

Россия старается скрывать количество погибших в войне против Украины. Но родственники убитых оккупантов хотят наказания для военного руководства.

По данным Генштаба ВСУ, в России началась практика подачи в суд заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих.

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"Подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Этот полк расположен в Белгородской области в городе Валуйки, что в 30 километрах от границы с Украиной.

Недавно оккупанты из 752-го мотострелкового полка были разбиты украинской армией в поселке Малая Рогань, что под Харьковом. Сколько там погибло российских захватчиков – точно неизвестно. Но украинские бойцы захватили немало трофейной техники.

В целом же с начала войны России против Украины украинские военные уничтожили более 17 тысяч российских оккупантов.