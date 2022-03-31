Об этом вечером 31 марта сообщили в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что российские ракетные подразделения накануне прибыли на военный аэродром в Гомеле.

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Россия отправила в Гомель еще военных

По полученной информации, Россия перебросила в Гомель 200 наемников. Туда привезли и 3 ракетных комплекса "Искандер", а также 2 комплекса противовоздушной обороны "С-300" для их прикрытия.

Справка. Дальность запуска ракет с "Искандеров" достигает более 500 километров. Подробнее о ракетах, которыми враг обстреливает Украину – читайте здесь.

Как отметили в Генштабе, враг хочет увеличить интенсивность обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.

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