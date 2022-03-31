Про це ввечері 31 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там уточнили, що російські ракетні підрозділи напередодні прибули до війського аеродрому в Гомелі.

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Росія відправила у Гомель ще військових

За отриманою інформацією, Росія перекинула у Гомель 200 найманців. Туди привезли й 3 ракетних комплекси "Іскандер", а також 2 комплексів протиповітряної оборони "С- 300" для їх прикриття.

Довідка. Дальність запуску ракет із "Іскандерів" сягає понад 500 кілометрів. Детальніше про ракети, якими ворог обстрілює Україну – читайте тут.

Як зазначили у Генштабі, окупанти хочуть збільшити інтенсивність обстрілів населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України.

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