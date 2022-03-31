Вони без жодних докорів сумління виконує злочинні накази щодо ударів по мирних містах України. Про це розповіли у Військово-морських силах ЗСУ.

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Григорій Бреєв

Один з таких зрадників – 43-річний капітан другого рангу Григорій Бреєв. Він родом із селища Кирнасівка, що у Вінницькій області. Зараз чоловік командує ворожим фрегатом "Адмірал Макаров", а раніше командував українським корветом "Луцьк".

У ВМС звернули увагу на те, що віце-адмірал Макаров, на честь якого назвали російський корабель, також уродженець українського міста – Миколаєва. Там його ім'ям було названо Національний університет кораблебудування.

Єгор Тугарін

Інший зрадник України – 38-річний Єгор Тугарін, капітан третього ранку. Служить у Чорноморському флоті Росії на посаді командира патрульного корабля "Дмитрий Рогачев". Тугарін, до слова, народився у Києві. Його рідний батько – колишній український військовий, раніше працював в інспекції Міноборони.



Тугарін з батьком / Фото з соцмереж

"Не обійшлось й тут без цинізму. Контр-адмірал Рогачов, на честь якого названий корабель, в 1944 – 1946 роках командував Київською військово-морською базою Дніпровської флотілії", – зауважили у ВМС.

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