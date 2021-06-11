Иван Жданов предположил, что вероятно его объявили в розыск из-за "десятка уголовных дел, которые на меня завели". По информации СМИ, сейчас политик находится в Литве.

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Кремль объявил Жданова в розыск

Иван Жданов написал, что его имя появилось в базе разыскиваемых лиц МВД России. Там говорится, что разыскивают директора фонда Навального по статье уголовного кодекса. Однако не уточняют, по какой именно.

Жданов рассказал, что его адвоката Владимира Воронина не допустили к документам уголовного дела.

… моего адвоката Владимира Воронина не допустили к делу против меня по статье 239 УК. Будем добиваться его участия в суде,

– заявил Жданов.

Дело возбудили по статье о создании некоммерческой организации, деятельность которой якобы посягает на личность и права граждан.

Кстати, Иван Жданов находится за границей с осени 2019 года. Он уехал после того, как в России против него возбудили дело об отмывании средств в фонде Навального.

Фонд Навального: коротко