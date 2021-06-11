Іван Жданов припустив, що ймовірно його оголосили в розшук через "десяток кримінальних справ, які на мене завели". За інформацією ЗМІ, наразі політик перебуває у Литві.

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Кремль оголосив Жданова у розшук

Іван Жданов написав, що його ім'я з'явилося в базі розшукуваних осіб МВС Росії. Там мовиться, що розшукують директора фонду Навального за статтею кримінального кодексу. Однак не уточнюють, за якою саме.

Жданов розповів, що його адвоката Володимира Вороніна не допустили до документів кримінальної справи.

...Мого адвоката Володимира Вороніна не допустили до справи проти мене за статтею 239 КК. Будемо домагатися його участі в суді,

– заявив Жданов.

Справу порушили за статтею про створення некомерційної організації, діяльність якої нібито зазіхає на особистість і права громадян.

До речі, Іван Жданова перебуває за кордоном з осені 2019 року. Він виїхав після того, як у Росії проти нього порушили справу про відмивання коштів у фонді Навального.

Фонд Навального: коротко