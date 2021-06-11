Чому Португалія передала дані посольству

Згідно з португальським законодавством, організатори акції на підтримку Навального подали у міськраду свої контактні дані. Цю інформацію згодом передають у поліцію.

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У мерію з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства Росії звернулося троє організаторів. Вони надали різні особисті дані, зокрема імена, адресу проживання тощо. Згодом португальські ЗМІ заявили, що мерія відправила ці дані російському посольству.

В усьому винна – бюрократія

Сумна з усіх боків помилка, якої не мало статися: у посольство передали дані особистого характеру,

– заявив мер Лісабону Фернандо Медіна.

Він додав, що особисто розмовляв з організаторами події. Чиновник пояснив, що інформацію передали бюрократичним шляхом в організацію, де планувалося проведення демонстрації, тобто – посольство Росії.

"Це була бюрократична помилка. У цьому випадку інформація не могла та не повинна була передаватися", – запевнив Медіна.

Раніше президент Португалії Марсело Ребело де Соуза також заявив, що вважає обмін даними активістів з владою Росії "прикрою помилкою".

Зверніть увагу! Олексія Навального відправили у колонію на 2 роки 6 місяців та 2 тижні. Через те, що опозиціонеру не надали доступ до лікаря, він на 3 тижні оголосив голодування. Судовий процес щодо політика супроводжувався акціями протесту у Росії. Демонстрантів жорстокого розганяли силовики.