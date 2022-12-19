Горы-горы ясно: в России разбился еще один вертолет
В России в понедельник, 19 декабря, разбился очередной вертолет. В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Об аварии вертолета сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления транспортом Следственного комитета России, пишет 24 канал. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, перевернулся и вспыхнул в районе поселка Тахтоямск Магаданской области.
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На борту было три человека
Сообщается, что инцидент произошел в 11.30 по местному времени. Вертолет с тремя членами экипажа направлялся по маршруту Магадан-13 – поселок Тахтоямск.
При совершении посадки Ми-8 столкнулся с объектом на земле, после чего перевернулся и загорелся. В результате пострадал один человек, а вертолет получил повреждение.
В российских СМИ пишут об аварийной посадке вертолета. Однако кадры свидетельствуют о том, что это, скорее всего, авиакатастрофа.
В России разбился вертолет Ми-8 / Фото росСМИ
В Бурятии разбился вертолет Ми-8
- В России это по меньшей мере вторая авария вертолета Ми-8 за последние несколько дней. Ранее сообщалось, что в Бурятии разбился такой же вертолет.
- Вертолет вспыхнул на аэродроме в Улан-Удэ. В результате этого три человека погибли. Борт летел из восточного аэропорта на аэродром Байкал.
- Также в начале декабря в России разбился военный истребитель МиГ-31. Российский МиГ разбился в Приморском крае. Минобороны России подтвердило информацию, что МиГ-31 потерпел крушение.