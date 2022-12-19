Горы-горы ясно: в России разбился еще один вертолет

В России в понедельник, 19 декабря, разбился очередной вертолет. В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.

Об аварии вертолета сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления транспортом Следственного комитета России, пишет 24 канал. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, перевернулся и вспыхнул в районе поселка Тахтоямск Магаданской области.

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На борту было три человека

Сообщается, что инцидент произошел в 11.30 по местному времени. Вертолет с тремя членами экипажа направлялся по маршруту Магадан-13 – поселок Тахтоямск.

При совершении посадки Ми-8 столкнулся с объектом на земле, после чего перевернулся и загорелся. В результате пострадал один человек, а вертолет получил повреждение.

В российских СМИ пишут об аварийной посадке вертолета. Однако кадры свидетельствуют о том, что это, скорее всего, авиакатастрофа.



В России разбился вертолет Ми-8 / Фото росСМИ

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