Уменьшили в 400 тысяч раз: Россия скрыла реальные масштабы выброса нефти в Черное море – фото

16:42

В Черном море вечером 7 августа во время загрузки греческого танкера произошел выброс нефти в воду. В России сообщили, что территория загрязнения составляет 200 квадратных метров. Однако реальные масштабы гораздо больше. И это доказывают снимки со спутника.