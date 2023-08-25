Крым и Россию снова атаковали беспилотники: хронология 548 дня войны

Украинские военные продолжают контрнаступление, а оккупанты пытаются безрезультатно наступать на нескольких направлениях на Востоке. В то же время у России все больше проблем на территории своего государства.

Заметим, что пятница, 25 августа, – это уже 548 сутки полномасштабной российско-украинской войны. В этом материале 24 Канала читайте хронологию событий войны в этот день.

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В Крыму раздались взрывы. В частности, сообщают о "хлопке" в районах Севастополя, Симферополя и других городов. Пропагандисты заявляют, что их так называемая "ПВО" уничтожила 9 дронов над полуостровом.

02:19 Постпред Украины при ООН Сергей Кислица за заседание Совбеза сравнил суд над Россией в будущем с Нюрнбергским трибуналом.

"Российские преступления против детей, как и нацистские во время Второй мировой войны, являются одним из ужаснейших маркеров войны. А Россия с 2014 года целенаправленно проводит политику массового похищения украинских детей и их насильственной индоктринации", – подчеркнул он.

СМИ сообщают, что российский аэродром "Шайковка" в очередной раз атакуют беспилотники. Также взрывы слышали в Калужской и Тульской областях враждебного государства – оккупанты говорят о якобы "работе ПВО". Кроме того, захватчикам пришлось на время закрыть авиапространство над Москвой из-за этого.