Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное СМИ "Важные истории".

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Сколько россиян ежедневно заключают контракты

407,2 тысячи человек – это максимальная оценка количества завербованных в армию в 2024 году, а минимальная – 374,2 тысячи человек. Такая разница в цифрах связана с тем, что в августе 2024 Владимир Путин повысил федеральную выплату за заключение контракта со 195 тысяч до 400 тысяч рублей и поэтому сложно рассчитать точное количество контрактников за 3-й квартал 2024 года.

По сравнению с прошлым годом темп вербовки снизился. В 4-м квартале 2024 года контракт заключали в среднем 1700 человек в день. По данным журналистов, это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Между тем минобороны России продолжает завышать количество новых контрактников. В конце 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что контракт заключили 427 тысяч человек – это на 5 – 15% выше, чем свидетельствуют данные о расходах бюджета.

Дмитрий Медведев заявлял о 450 тысячах контрактников и это количество еще сильнее расходится с бюджетными расходами.

Данные из регионов показывают, что весной 2025 темпы набора на контракт продолжают снижаться. При этом Путин заявлял о двукратном приросте "добровольцев" – по 1800 новобранцев в день,

– подчеркнули журналисты.

По данным немецкого исследователя Яниса Клюнге, который оценивает темпы рекрутинга, контракты с минобороны сейчас заключают в среднем около 1000 человек в день по всей России.

Как отмечают аналитики, еще одним признаком того, что темп набора контрактников не вырос в 2025 году, стало отсутствие формирования новых частей и подразделений в российской армии.