"Мечты сбываются": пропаганда ошеломила сюжетом о семье погибшего оккупанта
Россияне продолжают упражняться в своей циничности. В этот раз в стране-агрессоре сняли очередной пропагандистский сюжет. В нем показали, как воплощают мечту ребенка русского убийцы.
В лучших традициях Кремля зрителям показывают трогательную историю. Мол, вот перед вами 6-летний мальчик из Костромы, потерявший отца, который якобы "защищал родную страну". Как вы понимаете, делал он это на Донбассе.
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Отец в пакет – ребенку подарок
Как рассказывают в сюжете, у россиянина, уехавшего убивать украинцев, осталось четверо малолетних детей. Теперь о них будет заботиться вдова. И, конечно, чтобы героизировать убийцу, российская пропаганда сняла очередной ролик.
Мечты сбываются в Новый год. Об этом точно знает 6-летний костромич Савелий, чей отец погиб во время "СВО",
– говорит журналистка.
За актерскую игру, конечно же, можно ставить уже жесткую двойку. В сюжете продемонстрировали, что мальчишка написал письмо на полицейскую елку желаний. И каким-то чудом ее вытащило руководство полиции и лично вручило мальчику его желанный подарок.
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Понятно, что для картинки все были максимально счастливы и улыбчивы. А действительно, ребенку вручили смартчасы. Можем считать, что теперь за одного ликвидированного оккупанта можно получить такую потрясающую компенсацию. К слову, жена захватчика даже сказала, что "очень рада".
Одиноких матерей в России станет больше
В России придумали, как увеличить количество мобилизованных. На этот раз решили просто убрать один пункт из категории освобожденных от службы. Речь идет о мужчинах, на чьем воспитании трое или больше детей. Соответствующее решение уже было принято на Забайкалье. Также стало известно, что отказали в отсрочке отцу троих детей из Дагестана.
Заметим, что в России уже ищут оправдания. Мол, этот вопрос еще нуждается в "проработке". Но мы прекрасно понимаем, что в Кремле уже все давно решили. Вскоре еще больше многодетных матерей в стране-агрессоре станут вдовами.
Напоследок напомним, что с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 114 130 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки на тот свет отправили 740 бойцов "второй армии мира".