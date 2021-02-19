Гора из десятков вагонов: в России сошел с рельсов грузовой поезд – впечатляющее видео
В Забайкальском крае России произошла гигантская по масштабу авария на железной дороге. С рельсов сошел практически весь грузовой поезд, перевозивший уголь. На кучу завалились 25 вагонов.
Источник:24 канал
Инцидент произошел в Сковородинском районе Амурской области. О деталях сообщают российские СМИ.
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Завал вагонов разбирают 340 железнодорожников
На место происшествия на железной дороге направили вспомогательные поезда для восстановления. Разбирают завал на рельсах около 340 железнодорожников. Также задействовали 2 поезда и специальную технику.
Из-за аварии есть задержки в движении поездов
Из-за аварии произошли и задержки в движении 5 поездов, которые, в основном, направлялись во Владивосток и Хабаровск. А один пригородный поезд вообще пришлось пока отменить.
Смотрите видео с аварией в Забайкалье:
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