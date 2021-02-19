В Забайкальском крае России произошла гигантская по масштабу авария на железной дороге. С рельсов сошел практически весь грузовой поезд, перевозивший уголь. На кучу завалились 25 вагонов.

Инцидент произошел в Сковородинском районе Амурской области. О деталях сообщают российские СМИ.

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Завал вагонов разбирают 340 железнодорожников

На место происшествия на железной дороге направили вспомогательные поезда для восстановления. Разбирают завал на рельсах около 340 железнодорожников. Также задействовали 2 поезда и специальную технику.

Из-за аварии есть задержки в движении поездов

Из-за аварии произошли и задержки в движении 5 поездов, которые, в основном, направлялись во Владивосток и Хабаровск. А один пригородный поезд вообще пришлось пока отменить.

Интересно! Недавно такое случалось именно на Забайкалье. В конце декабря 2020 года здесь сошли с рельсов 29 вагонов. Тогда повредили 950 метров железнодорожного полотна.

Смотрите видео с аварией в Забайкалье: