Гора з десятків вагонів: у Росії зійшов з рейок вантажний потяг – вражаюче відео
У Забайкальському краю Росії сталась велетенська за масштабом аварія на залізниці. З рейок зійшов практично весь вантажний потяг, який перевозив вугілля. На купу завалились 25 вагонів.
Джерело:24 канал
Інцидент стався у Сковородинському районі Амурської області. Про деталі повідомляють російські ЗМІ.
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Завал вагонів розбирають 340 залізничників
На місце пригоди на залізниці направили допоміжні потяги для відновлення. Розбирають завал на рейках близько 340 залізничників. Також задіяли 2 поїзди та спеціальну техніку.
Через аварію є затримки у руху потягів
Через аварію стались і затримки у руху 5 потягів, які, здебільшого, прямували у Владивосток та Хабаровськ. А один приміський поїзд взагалі довелось поки що скасувати.
Дивіться відео з аварією у Забайкаллі:
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