Таким образом в Кремле пытаются не допустить единого кандидата, который якобы "выступает против войны". Впрочем, необратимость для Путина уже наступила. Общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов в разговоре с 24 Каналом объяснил, что означает эта ситуация для диктатора.

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Борьба с конкурентами

История с Надеждиным показала, что Путин давно и стремительно теряет позиции. Ведь в России сформировалась большая группа антипутинского кандидата. А сам Надеждин оказался на страницах многих газет.

"Сейчас многие прогнозируют, что Путин даст какую-то должность Надеждину и он будет жить тихонько на хорошую пенсию. Но я думаю, что это невозможно. Когда человек почувствовал такую поддержку электората, с которым он работал, то будет держаться до конца. Он не будет вести людей на баррикады, но и не будет отмалчиваться", – предположил оппозиционер.

Для самого Путина наступила необратимость. По словам Мурзагулова, он уже давно задумывается о мирных переговорах и выпрашивает у всех, с кем имеет контакт, подтолкнуть к этому Украину. Впрочем, диктатору дали понять, что "мир будет, но без него".

"Пристыжены те, кто считал, что Путин всех переиграл, но на самом деле нет. Все увидели, что популярен не Путин, а антипутин", – добавил он.

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