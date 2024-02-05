Впоследствии в Кремле увидели, что масштаб его поддержки вышел за рамки, в которых Надеждин мог быть управляемым. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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"Моральная подготовка россиян"
Игорь Яковенко отметил, что изначально кандидатура Надеждина была согласована с Кремлем. "Оппозиционный" кандидат сотрудничал с заместителем руководителя администрации российского президента Сергеем Кириенко, они очень хорошо знакомы и дружат семьями.
Я думаю, что в какой-то момент в Кремле увидели, что масштаб его поддержки вышел за рамки, когда Надеждин был полностью управляемым. Сегодня уровень поддержки позволяет ему немного "отморозиться",
– сказал он.
В эфирах на российском телевидении Надеждин неоднократно говорил, что "если хотите мира – нужен другой президент". Такую риторику не позволяет себе ни один кандидат. Поэтому в Кремле уже ищут решение, как не допустить его к "выборам".
"Думаю, что продолжается попытка принять решение, снимать его с "выборов" или нет. Вероятность того, что он будет снят с выборов, достаточно велика. Сейчас это решение уже готовится. По крайней мере продолжается моральная подготовка для населения, что Надеждин не должен участвовать в "выборах", – подчеркнул журналист.
Сейчас российское телевидение очень враждебно настроено к Надеждину и готовит повод, чтобы снять его с "выборов". В частности, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обвинил Надеждина в "государственной измене" и объявил его якобы "проектом украинской разведки".
Борис Надеждин: главное
- В России стал популярным новый кандидат в президенты – Борис Надеждин, которого называют "антивоенным" и "оппозиционным". Он не собирается возвращать Украине оккупированные территории, хотя Надеждин уверяет, что хочет остановить российско-украинскую войну, поскольку "ни одна из заявленных целей "СВО" не выполнена".
- Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что в России выдвинули "оппозиционного" политика, чтобы таким образом создать иллюзию "выбора" для своих граждан. Ему уже удалось собрать необходимые для регистрации в ЦИК 100 тысяч подписей. Известно, что россияне стояли в огромных очередях, чтобы отдать свою подпись за него.
- Российская оппозиционерка Ольга Курносова заметила, что Борис Надеждин стремительно набирает голоса. Сейчас он занимает второе место после Владимира Путина по поддержке россиян и может набрать примерно 10% голосов на выборах.
- В России отказались допустить на выборы президента "оппозиционного" политика Бориса Надеждина. Российский политик сообщил, что рабочая группа ЦИК России сообщила ему о значительной "нехватке подписей", что составляет примерно 15%, в поддержку его кандидатуры. Согласно требованиям для допуска к выборам, недействительными могут быть признаны максимум 5% подписей.
- Политик заявил, что будет действовать дальше, и высказался о планах собрать необходимое количество подписей. С 9 209 подписей, которые были признаны недействительными, необходимо восстановить примерно 4 500 подписей. В случае отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатуру, Надеждин заявил о своем намерении обжаловать это решение в Верховном Суде.