Абхазия – это часть Грузии, которую оккупировала Россия, создав карманное правительство. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что даже если там произойдет что-то антироссийское, то для Украины это ничего не значит. Однако это может создать угрозу для российского флота.

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Как протесты могут повлиять на Черноморский флот

По мнению экс-сотрудника СБУ, протесты в Абхазии могут как-то повлиять на базирование Черноморского флота России в Очамчире, куда россияне перебазировали уцелевшие корабли после, того как дроны ГУР и СБУ выгнали флот из портов Крыма.

Возможно, оттуда его тоже выгонят, но не факт. Тем более мы не знаем, какая реакция правительства Грузии, который имеет пророссийскую тенденцию и видение. Для нас только моральное удовлетворение, что еще где-то, кроме Украины, россияне получили поражение, но пока об этом говорить не приходится,

– отметил Ступак.

Несколько недель назад представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия переводит корабли Черноморского флота на базу в Абхазию, порт Очамчира не способен принимать большие боевые единицы, поэтому они находятся в Новороссийске.

Экс-сотрудник СБУ предположил, будут ли россияне способны использовать порт Абхазии как постоянный пункт базирования.

Я знаю, что они работали над этим. Ведь россиянам очень не нравится, что Черноморский флот не может базироваться в Крыму, а бродит по Черному морю,

– сказал Ступак.

Он вспомнил, что ранее были сообщения о том, что Россия планирует инвестировать серьезные суммы денег, чтобы сделать этот порт пригодным для размещения больших кораблей.

Однако российским кораблям Черноморского флота, которые уцелели, время от времени приходится возвращаться в порты в Крыму и проводить определенные регламентные работы, потому что остальные порты, которые есть в Черном море, не могут обеспечить, чтобы они были в нормальном состоянии.

Возможно ли возвращение Абхазии и Южной Осетии силовым путем

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе еще в мае отмечал, что Грузия намерена вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию до 2030 года и стать членом Евросоюза.

В госдуме России прокомментировали эту идею. Там сказали, что не возражают против объединения территории Грузии, если при этом будет восстановлен Советский Союз.

Ступак предположил, что Грузия вряд ли сможет вернуть свои территории силовым путем, ведь Россия имеет там войска и она может даже незначительной численностью своих солдат подавить любые намерения грузинского правительства.

В теории может быть. Однако мы видим, что политическое руководство Грузии занимает откровенную пророссийскую позицию. Грузия очень маленькая страна, которая не имеет большого войска. Украине безумно сложно противостоять России, несмотря на то, что у нас гораздо большая страна, больше людей и западной помощи,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

К слову, президент непризнанной республики Аслан Бжания заявил, что не уйдет в отставку, как ранее сообщали росСМИ.