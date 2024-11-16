Абхазія – це частина Грузії, яку окупувала Росія, створивши кишеньковий уряд. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що навіть якщо там відбудеться щось антиросійське, то для України це нічого не означає. Однак це може створити загрозу для російського флоту.

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Як протести можуть вплинути на Чорноморський флот

На думку ексспівробітника СБУ, протести в Абхазії можуть якось повпливати на базування Чорноморського флоту Росії в Очамчирі, куди росіяни перебазували вцілілі кораблі після, того як дрони ГУР та СБУ вигнали флот з портів Криму.

Можливо, звідти його теж виженуть, але не факт. Поготів ми не знаємо, яка реакція уряду Грузії, який має проросійську тенденцію та бачення. Для нас тільки моральне задоволення, що ще десь, окрім України, росіяни отримали поразку, але поки що про це говорити не доводиться,

– зазначив Ступак.

Декілька тижнів тому речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що Росія переводить кораблі Чорноморського флоту на базу в Абхазію, порт Очамчира не здатний приймати великі бойові одиниці, тому вони перебувають у Новоросійську.

Ексспівробітник СБУ припустив, чи будуть росіяни здатні використовувати порт Абхазії як постійний пункт базування.

Я знаю, що вони працювали над цим. Адже росіянам дуже не подобається, що Чорноморський флот не може базуватися в Криму, а вештається Чорним морем,

– мовив Ступак.

Він пригадав, що раніше були повідомлення про те, що Росія планує інвестувати серйозні суми грошей, щоб зробити цей порт придатним для розміщення великих кораблів.

Проте російським кораблям Чорноморського флоту, які вціліли, час від часу доводиться повертатися до портів у Криму й проводити певні регламентні роботи, бо решта портів, які є у Чорному морі, не можуть забезпечити, щоб вони були в нормальному стані.

Чи можливе повернення Абхазії та Південної Осетії силовим шляхом

Прем'єр-міністр Грузії Іраклії Кобахідзе ще в травні зазначав, що Грузія має намір повернути до свого складу Абхазію й Південну Осетію до 2030 року та стати членом Євросоюзу.

У держдумі Росії прокоментували цю ідею. Там сказали, що не заперечують об'єднання території Грузії, якщо при цьому буде відновлено Радянський Союз.

Ступак припустив, що Грузія навряд чи зможе повернути свої території силовим шляхом, адже Росія має там війська й вона може навіть незначною чисельністю своїх солдатів придушити будь-які наміри грузинського уряду.

В теорії може бути. Однак ми бачимо, що політичне керівництво Грузії займає відверту проросійську позицію. Грузія дуже маленька країна, яка не має великого війська. Україні шалено складно протистояти Росії, попри те, що у нас набагато більша країна, більше людей та західної допомоги,

– додав ексспівробітник СБУ.

До слова, президент невизнаної республіки Аслан Бжанія заявив, що не піде у відставку, як раніше повідомляли росЗМІ.