Згодом у Кремлі побачили, що масштаб його підтримки вийшов за рамки, у яких Надєждін міг бути керованим. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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"Моральна підготовка росіян"
Ігор Яковенко зазначив, що спочатку кандидатура Надєждіна була узгоджена з Кремлем. "Опозиційний" кандидат співпрацював із заступником керівника адміністрації російського президента Сергєєм Кирієнком, вони дуже добре знайомі та дружать сім'ями.
Я думаю, що у якийсь момент у Кремлі побачили, що масштаб його підтримки вийшов за рамки, коли Надєждін був повністю керованим. Сьогодні рівень підтримки дозволяє йому трохи "відморозитись",
– сказав він.
В ефірах на російському телебаченні Надєждін неодноразово говорив, що "якщо хочете миру – потрібен інший президент". Таку риторику не дозволяє собі жоден кандидат. Тому у Кремлі вже шукають рішення, як не допустити його до "виборів".
"Думаю, що триває спроба прийняти рішення, знімати його із "виборів" чи ні. Вірогідність того, що він буде знятий з виборів, досить велика. Зараз це рішення вже готується. Принаймні триває моральна підготовка для населення, що Надєждін не повинен брати участі у "виборах", – підкреслив журналіст.
Зараз російське телебачення дуже вороже налаштоване до Надєждіна та готує привід, щоб зняти його з "виборів". Зокрема, кремлівський пропагандист Владімір Соловйов звинуватив Надєждіна у "державній зраді" та оголосив його нібито "проєктом української розвідки".
Борис Надєждін: головне
- У Росії став популярним новий кандидат у президенти – Боріс Надєждін, якого називають "антивоєнним" та "опозиційним". Він не збирається повертати Україні окуповані території, хоча Надєждін запевняє, що хоче зупинити російсько-українську війну, оскільки "жодна із заявлених цілей "СВО" не виконана".
- Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що в Росії висунули "опозиційного" політика, щоб у такий спосіб створити ілюзію "вибору" для своїх громадян. Йому вже вдалося зібрати необхідні для реєстрації у ЦВК 100 тисяч підписів. Відомо, що росіяни стояли у величезних чергах, щоб відати свій підпис за нього.
- Російська опозиціонерка Ольга Курносова зауважила, що Борис Надєждін стрімко набирає голоси. Зараз він посідає друге місце після Владіміра Путіна за підтримкою росіян та може набрати приблизно 10% голосів на виборах.
- У Росії відмовилися допустити на вибори президента "опозиційного" політика Бориса Надєждіна. Російський політик повідомив, що робоча група ЦВК Росії повідомила йому про значну "нестачу підписів", що становить приблизно 15%, на підтримку його кандидатури. Згідно з вимогами для допуску до виборів, недійсними можуть бути визнані максимум 5% підписів.
- Політик заявив, що буде діяти далі, та висловився про плани зібрати необхідну кількість підписів. З 9 209 підписів, які були визнані недійсними, необхідно відновити приблизно 4 500 підписів. У разі відмови ЦВК зареєструвати його кандидатуру, Надєждін заявив про свій намір оскаржити це рішення у Верховному Суді.