Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что президент России не испугался ехать к Реджепу Эрдогану. Причина в другом – Путин ждет пока Анкара испортит отношения с Западом.

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Какой была цель поездки

Гудков отметил, главной целью этого визита было помешать президенту Турции сближаться с Европой и урегулировать отношений с США. Путину любые шаги "оппозиции" мерещатся как происки врагов, а они прежде всего якобы в Америке и Европе, немного в Японии и Южной Корее. При попытке укрепить личную власть, глава Кремля испортил с этими странами взаимоотношения.

"Поэтому эта поездка носит компенсационный характер. То есть компенсировать сейчас контакты и влияние Европы и Соединенных Штатов Америки на Турцию. Ведь там появляются какие-то перспективы возобновления сотрудничества. И, вероятно, даже программа перевооружения", – отметил российский оппозиционный политик.

Возможно США готовы вернуться к поставкам самолетов F-35 Турции. Вашингтон приостановил программу, потому что Анкара купила в России несколько систем ЗРК С-300 и С-400. В Америке заявили, что Турция не получит истребители, пока использует российские ПВО. Между двумя странами продолжаются обсуждения по этому вопросу.

Это ударило по намерению Эрдогана укрепить турецкую армию и сделать ее одной из лучших в мире. А Путин не едет, потому что, видимо, не удалось подготовить какие-то соглашения. Турция что-то приостанавливает, как и Китай. Ну и он решил не тратить силы, а поехать в другой раз, когда Турция поссорится с Европой и Америкой,

– констатировал Геннадий Гудков.

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