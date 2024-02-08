Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що російський президент не злякався їхати до Реджепа Ердогана. Причина в іншому – Путін чекає поки Анкара зіпсує відносини із Заходом.
Не пропустіть В Ердогана немає ні друзів, ні ворогів: про що може говорити з Путіним
Якою була мета поїздки
Гудков зауважив, головною метою цього візиту було завадити президенту Туреччини зближатися з Європою та перешкодити врегулюванню відносин із США. Путіну будь-які кроки "опозиції" ввижаються як підступи ворогів, а вони насамперед нібито в Америці та Європі, трохи в Японії та Південній Кореї. При спробі зміцнити особисту владу, глава Кремля зіпсував з цими країнами взаємини.
"Тому ця поїздка має компенсаційний характер. Тобто компенсувати зараз контакти та вплив Європи та Сполучених Штатів Америки на Туреччину. Бо ж там з'являються якісь перспективи відновлення співпраці. І, ймовірно, навіть програма переозброєння", – наголосив російський опозиційний політик.
Можливо США готові повернутись до постачання літаків F-35 Туреччині. Вашингтон призупинив програму, бо Анкара купила в Росії кілька систем ЗРК С-300 та С-400. В Америці заявили, що Туреччина не отримає винищувачі, доки використовує російські ППО. Між двома країнами продовжуються обговорення з цього питання.
Це вдарило по наміру Ердогана зміцнити турецьку армію та зробити її однією з найкращих у світі. А Путін не їде, бо, мабуть, не вдалося підготувати якісь угоди. Туреччина щось призупиняє як і Китай. Ну і він вирішив не витрачати сили, а поїхати іншим разом, коли Туреччина посвариться з Європою та Америкою,
– констатував Геннадій Гудков.
Поїздка Путіна до Туреччини: що відомо
- Наприкінці січня у Кремлі повідомили, що Владімір Путін планує їхати до Туреччини. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що "українська тематика, напевно, буде одним з основних предметів переговорів". Дату поїздки не озвучували.
- Рупор Кремля заявив 7 лютого, що підготовка зустрічі російського диктатора з турецьким лідером буцімто триває і її не переносили з 12 лютого. Він спробував виправдатися фразою: "Жодні строки не оголошувалися".
- У Європейському Союзі прокоментували майбутній візит президента Росії до Туреччини й нагадали, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.
- Водночас Сполучені Штати вітають контакти Туреччини та Росії, якщо вони передбачають спроби зупинення зловмисних дій країни-агресорки.