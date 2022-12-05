От могилизации не спрятаться: в Москве студентов похитили из общежития и отвезли в военкомат

Российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины, поэтому Путину нужно новое "пушечное мясо". Его начали собирать среди студентов российских вузов.

На днях в Москве задержали и отвезли в военкомат нескольких студентов Финансового университета. В ВУЗе сообщили, что их призвали на срочную службу.

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Студентов стационарного отделения Финансового университета при правительстве России задержали прямо в общежитии. Как рассказал брат одного из задержанных Кирилл Юдин, его брата Матвея и еще 6 или 7 учеников 2 декабря в 7:00 забрали сотрудники полиции и военкомата. Молодых людей доставили в военный комиссариат Савеловского района города Москвы.

Матвей Юдин более 13 часов не выходил на связь, после чего позвонил по телефону родным и сказал, что его и других студентов продолжают держать в военкомате и что им не провели медкомиссию. После этого он снова исчез.

Еще через два часа дежурный, отвечающий на звонки в военкомате, на вопрос о Матвее Юдине сообщил, что "их отвезли" на сборный пункт на Угрешской улице.

Как это прокомментировали в вузе

Финансовый университет заявил, что в его общежитии задержали пятерых студентов, которые "ранее окончили колледж, а значит, потеряли свое право на повторную отсрочку из-за учебы в университете, и не стали вовремя на военный учет".

Кирилл Юдин утверждает, что его брат учится на очном отделении и не стоит на военном учете. Руководство Финансового университета отказалось помогать своим задержанным студентам.

Что следует знать о мобилизации в России

Владимир Путин еще 21 сентября в России объявил частичную мобилизацию. Она официально завершилась 31 октября, хотя официально это не так, поскольку Путин не подписал соответствующий указ.

Вместе с тем с 1 ноября по 31 декабря в России проходит осенний призыв на срочную службу. В то же время, студенты-очники по закону имеют отсрочку как от срочной службы, так и от мобилизации.

Как показывает опыт, российские власти не соблюдают свои же законы. Ведь мобилизуют даже граждан других стран. Такая ситуация произошла с белорусом, работающим на заводе в Челябинске.