Днями у Москві затримали і відвезли до військкомату кількох студентів Фінансового університету. Виш повідомив, що їх призвали на строкову службу.

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Студентів очного відділення Фінансового університету при уряді Росії затримали просто у гуртожитку. Як розповів брат одного із затриманих Кирило Юдін, його брата Матвія і ще шістьох або сімох учнів 2 грудня о 7:00 забрали співробітники поліції і військкомату. Молодих людей доставили до військового комісаріату Савеловського району міста Москви.

Матвій Юдін понад 13 годин не виходив на зв'язок, після чого зателефонував рідним і сказав, що його та інших студентів продовжують тримати у військкоматі і що їм не провели медкомісію. Після цього він знову зник.

Ще за дві години черговий, який відповідає на дзвінки у військкоматі, на запитання про Матвія Юдіна повідомив, що "їх відвезли" на збірний пункт на Угрешській вулиці.

Як це прокоментували у виші

Фінансовий університет заявив, що в його гуртожитку затримали п'ятьох студентів, які "раніше закінчили коледж, а отже, втратили своє право на повторне відтермінування через навчання в університеті, і не стали вчасно на військовий облік".

Натомість Кирило Юдін стверджує, що його брат навчається на очному відділенні і не стоїть на військовому обліку. Керівництво Фінансового університету відмовилося допомагати своїм затриманим студентам.

Що варто знати про мобілізацію у Росії

Володимир Путін ще 21 вересня у Росії оголосив часткову мобілізацію. Вона офіційно завершилася 31 жовтня, хоча офіційно це не так, оскільки Путін не підписав відповідного указу.

Разом з тим з 1 листопада по 31 грудня в Росії проходить осінній призов на строкову службу. Водночас студенти-очники за законом мають відстрочку як від строкової служби, так і від мобілізації.

Як показує досвід, російська влада не дотримується своїх же законів. Адже мобілізує навіть громадян інших країн. Така ситуація трапилася з білорусом, який працює на заводі в Челябінську.