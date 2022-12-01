Так сталося з білорусом, який працює на заводі в Челябінську. Про це пишуть білоруські опозиційні спільноти у твітері.

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Цікаво, що повістку білорус отримав навіть попри те, що він не має російського громадянства або навіть посвідки на проживання.

За словами бригадира підприємства, є указ Путіна, за яким у військкомат викликають навіть не громадян Росії,

– мовиться у повідомленні.



Білорус у Росії отримав повістку / Фото з твітеру "РБ головного мозга"

Часткова "могілізація" у Росії

Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих. За словами Шойгу було мобілізовано 300 тисяч людей, середній вік призваних начебто 35 років. 218 тисяч мобілізованих нібито проходять бойове злагодження на полігонах.

Зверніть увагу! Зауважимо, що Путіним не підписав указ про припинення мобілізації.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що часткова мобілізація росіян не дала таких результатів, на які сподівалось командування окупантів. Надії офіційного Кремля зазнали краху. "Мобіки" мають низький рівень підготовки. Тому втрати серед особового складу збільшуються. Втім, гинуть і військові з бойовим досвідом. Це, підсумувала Маляр, призводить до масового невдоволення.

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