Насмешки и некомпетентность: как у Bloomberg и NYT оценили замену Суровикина на Герасимова

В России назначили начальника Генштаба Валерия Герасимова главой Объединенных сил. Иностранные СМИ уже проанализировали изменения в командовании страны-агрессора.

Таким образом, Сергей Суровикин уже не является командующим так называемой "спецоперации". Теперь заместителями Герасимова будут начальник Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.

К теме Ротация "паркетных" генералов в России: как изменится ситуация на фронте

Анализ перемен в российском командовании

Издание Bloomberg пишет, что Россия пережила ряд перестановок в своем военном руководстве, что смутило ожидания Путина по поводу быстрой "специальной операции".

Новость о назначении Герасимова появилась в день, когда основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его войска захватили Соледар Донецкой области и оцепили там группировку украинских войск. Украинские чиновники отрицали захват Соледара. Пригожин объединился с Кадыровым и они оба время от времени сомневались в навыках военного руководства, особенно когда украинские войска активно отвоевывали территорию в сентябре,

– отметило издание.

Российский аналитик Бужинский говорил, что новая роль Герасимова является сигналом для таких людей, как Кадыров и Пригожин, "знать свое место". Он заявлял, что "Кадыров и Пригожин – уважаемые люди, которые многое внесли, но не они должны решать, как будет проходить операция".

Герасимов некомпетентен

Издание The New York Times заявило, что замена генерала Суровикина показала: российский диктатор Путин остается сосредоточенным на проектировании стабильности, а не на улучшении мрачных военных перспектив России.

"Они взяли кого-то, кто компетентен, и заменили его кем-то, кто некомпетентен, но кто был там долгое время и кто показал, что он лоялен", – заявила аналитик Дара Массикот.

В октябре назначение генерала Суровикина возглавить российские войска в Украине положило конец месяцам несогласованных "военных операций", которые, по мнению аналитиков, привели к катастрофическим результатам России на поле боя. Его назначение произошло после того, как украинцы в молниеносном контрнаступлении вернули территории на северо-востоке страны.

Под руководством генерала Суровикина русские войска в основном перешли в оборонительный режим.

Его замена на генерала Герасимова была встречена издевкой со стороны некоторых российских военных блогеров-националистов, сравнивших эту перестановку с игрой в музыкальные кресла среди неэффективной военной гвардии Москвы. В последние недели блогеры стали все активнее призывать к пересмотру подхода России к войне, чтобы защитить уменьшающиеся свои достижения в Украине,

– отметило издание.

Обстановка в российском командовании: последние новости