В России телеканал "Дождь" признали иностранным агентом

Министерство юстиции России внесло телеканал "Дождь" в список иностранных агентов. В редакции намерены обжаловать это решение.

В реестр также попало издание "Важные истории", которое специализируется на расследованиях, его главный редактор и еще 7 журналистов.

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Главред "Дождя" Тихон Дзядко заявил, что причины внесения телеканала в список иностранных агентов ему неизвестны. Он также отметил, что журналисты будут обжаловать решение Минюста.

"Дождь" – не иноагент и работает по всем нормам российского законодательства. Любой желающий может найти на нашем сайте документ с финансовой отчетностью и понять, что никакого иностранного финансирования "Дождь" не получает,

– сказал Тихон Дзядко.

Другие похожие случаи в России

Весной Минюст России внес в реестр иноагентов издание Meduza.

После этого большинство спонсоров отказались работать со СМИ, а в редакции сократили зарплаты и объявили сбор донатов.

Через несколько недель в реестр внесли издание VTimes, основанное в 2020 году. Вскоре проект закрылся.

Телеканал "Дождь" запрещен в Украине из-за того, что признал временно оккупированный Крым российским.