Российский депутат никита юферев призывает президента россии владимира путина уйти в отставку. Он убежден, что общественное мнение начало меняться, ведь недавно единомышленников среди местных депутатов стало больше.

Депутат Смольнинского муниципального округа Санкт-Петербурга никита юферев недавно получил штраф из-за призывов к путину уйти в отставку. И депутат продолжает настаивать на своем.

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Муниципальный депутат продолжает требовать отставки путина

Российский чиновник хочет, чтобы кровавый диктатор ушел с поста.

Мы будем продолжать настаивать на его отставке,

– сказал юферев.

Он добавил, что делает это для своих детей, заявив, что хочет, чтобы они могли высказывать свое мнение на демонстрациях и акциях протеста.

Я не хочу, чтобы они боялись возмездия со стороны полиции,

– сказал он журналистам.

Недавно юферев получил поддержку от некоторых людей. Он не уточнил, кто именно, однако один человек предложил ему помощь – оплатить штрафы и судебные издержки. Другой человек предложил купить ему билеты в Мексику для всей семьи.

Конечно, это анекдотично. Мы отказались, но это показывает, насколько большую поддержку мы получаем и как наши идеи воспринимает российское общество,

– считает юферев.

Что случилось

На прошлой неделе несколько депутатов из Смольнского муниципального округа Санкт-Петербурга призвали госдуму россии предъявить путину обвинения в государственной измене, чтобы отстранить его от должности из-за войны против Украины.

Этим депутатам предъявлены обвинения в "дискредитации российской армии".

После этого количество подписей муниципальных депутатов за отставку путина возросло до 47. По словам одного из участников, "их география значительно расширилась".

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