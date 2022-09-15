"Общественное мнение меняется": петербургские депутаты продолжат требовать отставки путина
Источник:CNN
Российский депутат никита юферев призывает президента россии владимира путина уйти в отставку. Он убежден, что общественное мнение начало меняться, ведь недавно единомышленников среди местных депутатов стало больше.
Депутат Смольнинского муниципального округа Санкт-Петербурга никита юферев недавно получил штраф из-за призывов к путину уйти в отставку. И депутат продолжает настаивать на своем.
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Муниципальный депутат продолжает требовать отставки путина
Российский чиновник хочет, чтобы кровавый диктатор ушел с поста.
Мы будем продолжать настаивать на его отставке,
– сказал юферев.
Он добавил, что делает это для своих детей, заявив, что хочет, чтобы они могли высказывать свое мнение на демонстрациях и акциях протеста.
Я не хочу, чтобы они боялись возмездия со стороны полиции,
– сказал он журналистам.
Недавно юферев получил поддержку от некоторых людей. Он не уточнил, кто именно, однако один человек предложил ему помощь – оплатить штрафы и судебные издержки. Другой человек предложил купить ему билеты в Мексику для всей семьи.
Конечно, это анекдотично. Мы отказались, но это показывает, насколько большую поддержку мы получаем и как наши идеи воспринимает российское общество,
– считает юферев.
Что случилось
- На прошлой неделе несколько депутатов из Смольнского муниципального округа Санкт-Петербурга призвали госдуму россии предъявить путину обвинения в государственной измене, чтобы отстранить его от должности из-за войны против Украины.
- Этим депутатам предъявлены обвинения в "дискредитации российской армии".
- После этого количество подписей муниципальных депутатов за отставку путина возросло до 47. По словам одного из участников, "их география значительно расширилась".
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