Депутат Смольнінського муніципального округу Санкт-Петербурга микита юферєв нещодавно отримав штраф через заклики до путіна піти у відставку. І депутат продовжує наполягати на своєму.

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Муніципальний депутат продовжує вимагати відставки путіна

Російський чиновник хоче, щоб кривавий диктатор пішов з посади.

Ми продовжуватимемо наполягати на його відставці,

– сказав юферєв.

Він додав, що робить це для своїх дітей, заявивши, що хоче, аби вони могли висловлювати свою думку на демонстраціях та акціях протесту.

Я не хочу, щоб вони боялися відплати з боку поліції,

– сказав він журналістам.

Нещодавно юферєв отримав підтримку від деяких людей. Він не уточнив, хто саме, проте одна людина запропонувала йому допомогу – сплатити штрафи та судові витрати. Інша людина запропонувала купити йому квитки до Мексики для всієї родини.

Звичайно, це анекдотично. Ми відмовилися, але це показує, наскільки велику підтримку ми отримуємо і як наші ідеї сприймає російське суспільство,

– вважає юферєв.

Що трапилось

Минулого тижня декілька депутатів зі Смольнінського муніципального округу Санкт-Петербурга закликали держдуму росії пред'явити путіну звинувачення у державній зраді, щоб усунути його з посади через війну проти України.

Цим депутатам висунули звинувачення в "дискредитації російської армії".

Після цього кількість підписів муніципальних депутатів за відставку путіна зросла до 47. За словами одного з учасників, "їхня географія значно розширилася".

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