Об этом в интервью рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. По его словам, основные составляющие математики войны – это люди и оружие.

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Как России удается продолжать наступление

Иван Гаврилюк объяснил, что в течение всего периода войны российская армия значительно преобладает в количестве солдат, средств поражения, бронетехники. Именно это количественное превосходство врага в живой силе и технике привело к напряженной ситуации в районе Покровска и на других участках фронта.

Нам не хватает инструментов борьбы с российскими боевыми самолетами, несущих планерные бомбы. Они ежедневно сбрасывают сотню КАБов на наши позиции и прифронтовые города. На отдельных участках фронта ежесуточно происходят 150 – 200 штурмов. Это очень высокая интенсивность боевых действий,

– отметил заместитель министра обороны.

По словам Ивана Гаврилюка, для снижения наступательного импульса россиян Силам обороны нужно добавить огневой мощи. Ведь чем больше эффективных инструментов будут иметь украинские защитники, тем больше болезненных потерь они нанесут врагу в живой силе и технике.

Также Украине нужно больше солдат, качественно подготовленных.

И самое главное – что у нас в обществе еще нет полного понимания того, что защита государства во время войны – это задача всего народа, а не отдельно взятого военного или мобилизованного гражданина Украины, который стал военнослужащим,

– подытожил Гаврилюк.

К слову, в этом же интервью заместитель министра обороны рассказал, что разрыв в количестве использованных боеприпасов для артиллерии между Россией и Украиной существенно сократился. Сейчас соотношение составляет примерно 1 к 2 в пользу России.