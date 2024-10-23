Про це в інтерв'ю розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, основні складові математики війни – це люди та зброя.

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Як Росії вдається продовжувати наступ

Іван Гаврилюк пояснив, що протягом усього періоду війни російська армія значно переважає у кількості солдат, засобів ураження, бронетехніки. Саме ця кількісна перевага ворога в живій силі і техніці призвела до напруженої ситуації у районі Покровська та на інших ділянках фронту.

Нам бракує інструментів боротьби з російськими бойовими літаками, що несуть планерні бомби. Вони щодня скидають сотню КАБів на наші позиції та прифронтові міста. На окремих ділянках фронту щодоби відбуваються 150 – 200 штурмів. Це дуже висока інтенсивність бойових дій,

– наголосив заступник міністра оборони.

За словами Івана Гаврилюка, для зниження наступального імпульсу росіян Силам оборони потрібно додати вогневої потужності. Адже чим більше ефективних інструментів матимуть українські захисники, тим більших і болючіших втрат вони завдадуть ворогу у живій силі та техніці.

Також Україні потрібн більше солдатів, якісно підготовлених.

І найголовніше – що в нас у суспільстві ще немає повного розуміння того, що захист держави під час війни – це завдання всього народу, а не окремо взятого військового чи мобілізованого громадянина України, який став військовослужбовцем,

– підсумував Гаврилюк.

До слова, у цьому ж інтерв'ю заступник міністра оборони розповів, що розрив у кількості використаних боєприпасів для артилерії між Росією та Україною суттєво скоротився. Наразі співвідношення становить приблизно 1 до 2 на користь Росії.