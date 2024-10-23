Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що на Херсонському напрямку окупанти проводять розвідувальні дії. Водночас загрози прориву немає.

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Яка ситуацію на напрямку

Речник також прокоментував загальну ситуацію на Херсонському напрямку. За його словами, щодо острівної частини лінії бойового зіткнення, яка розташована навпроти Херсона, то вона перебуває під вогневим контролем Сил оборони України.

Тому поблизу самого Херсона такої великої небезпеки прориву чи форсування Дніпра немає,

– підкреслив спікер.

Кпім цього, Волошин не виключає форсування російською армією деяких проток та здійснення спроб захопити дніпровські острови. Окупанти прагнуть виявити українські вогневі засоби.

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. За даними DeepState, ворог окупував Новосадове, а також просунувся у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки.