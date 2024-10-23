Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что на Херсонском направлении оккупанты проводят разведывательные действия. В то же время угрозы прорыва нет.

Смотрите также Зачистка возле Липцов, наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на направлении

Спикер также прокомментировал общую ситуацию на Херсонском направлении. По его словам, по островной части линии боевого соприкосновения, которая расположена напротив Херсона, то она находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

Поэтому вблизи самого Херсона такой большой опасности прорыва или форсирования Днепра нет,

– подчеркнул спикер.

Кроме этого, Волошин не исключает форсирования российской армией некоторых проливов и осуществления попыток захватить днепровские острова. Оккупанты стремятся обнаружить украинские огневые средства.

За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. По данным DeepState, враг оккупировал Новосадово, а также продвинулся в Кругляковке, у Богоявленки, Звездного, Селидово и Новодмитровки.