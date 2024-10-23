Про це повідомив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони, у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна.

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Заступник міністра оборони повідомив, що розрив у кількості артилерійських пострілів поступово зменшується.

Забезпечення боєприпасами можна оцінювати так. Якщо говорити, наприклад, про артилерійські боєприпаси, то на початку року співвідношення пострілів складало 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці. Станом на початок літа це співвідношення було 1 до 3. Зараз це співвідношення складає приблизно 1 до 2,

– каже він.

Гаврилюк зазначив, що до цього призвели успішні удари Сил оборони України по російських складах з боєприпасами.

Він зазначає, що у Росії фактично немає обмеження у використанні артилерійських снарядів. Російські запаси снарядів, техніки та солдатів досить значні.

"Росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів. Вони витрачають колосальну кількість снарядів, танків, солдатів", – зазначає представник Міноборони.

Він підкреслив, що на такі результати значно впливають навички артилеристів, їхній бойовий досвід, а також технічні характеристики артилерійських систем.

Західні системи влучніші, далекобійніші. За рахунок цього ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів,

– підкреслив Гаврилюк.

Нагадаємо, Гаврилюк також повідомляв, що обсяги набору до армії в Україні та Росії є неспівставними. Він також пояснив, чи є в України шанс перехопити у ворога стратегічну ініціативу та за яких умов.