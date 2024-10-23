Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк прокоментував обсяги набору до армії в Україні та Росії. Він відповів на питання, чи корелюються вони.

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Їх не можна співставляти

Гаврилюк прокоментував це.

Неспівставні,

– коротко пояснив він.

Крім цього, він сказав, чи матиме Україна шанс перехопити ініціативу на фронті до кінця 2024 року. За його словами, перехоплення стратегічної ініціативи – це завдання дуже складне, а до кінця року всього два місяці.

Для того, щоби перехопити саме стратегічну ініціативу – не тактичну, не оперативну – це дуже важка робота і вона не робиться протягом місяця чи двох, – підкреслив генерал.

Він відзначив, що це вимагає залучення дуже значних ресурсів – як людських, так і озброєння, і військової техніки.