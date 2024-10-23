За даними української розвідки, вже до 1 листопада в Україні на боці Росії воюватимуть щонайменше 11 тисяч військових з КНДР. Перші підрозділи із 2 600 особового складу відправлять на Курщину.

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Пхеньян готує агресію про Сеула

Керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував цю інформацію спецслужб. За його словами, Кім Чен Ин розраховує за "пожертву" своїми солдатами Путіну отримати не лише російські гроші. Плани північнокорейського диктатора набагато масштабніші. Він прагне використати поле бою в Україні як плацдарм для підготовки своїх військових, аби потім кинути їх у протистояння з Південною Кореєю.

Курщина і участь у боях там стане першим етапом цієї "обкатки",

– наголосив Коваленко.

До слова, Кирило Буданов розкрив зміст таємної угоди між Путіном і Кімом, підписаної у червні 2024 року. У ній Пхеньян обіцяв Москві передати людей і ракети в обмін на технології та гроші.