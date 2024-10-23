Об этом сообщил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны, в блиц-интервью для РБК-Украина.

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Заместитель министра обороны сообщил, что разрыв в количестве артиллерийских выстрелов постепенно уменьшается.

Обеспечение боеприпасами можно оценивать так. Если говорить, например, об артиллерийских боеприпасах, то в начале года соотношение выстрелов составляло 1 к 7, 1 к 8, а то и больше в некоторые месяцы. По состоянию на начало лета это соотношение было 1 к 3. Сейчас это соотношение составляет примерно 1 к 2,

– говорит он.

Гаврилюк отметил, что к этому привели успешные удары Сил обороны Украины по российским складам с боеприпасами.

Он отмечает, что у России фактически нет ограничения в использовании артиллерийских снарядов. Российские запасы снарядов, техники и солдат достаточно значительны.

"Россияне фактически не имеют ограничений в использовании артиллерийских боеприпасов. Они тратят колоссальное количество снарядов, танков, солдат", – отмечает представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что на такие результаты значительно влияют навыки артиллеристов, их боевой опыт, а также технические характеристики артиллерийских систем.

Западные системы более меткие, дальнобойные. За счет этого мы уничтожаем цели, тратя меньше снарядов,

– подчеркнул Гаврилюк.

Напомним, Гаврилюк также сообщал, что объемы набора в армию в Украине и России являются несопоставимыми. Он также объяснил, есть ли у Украины шанс перехватить у врага стратегическую инициативу и при каких условиях.