В России угрожают снести польский мемориал в Катыне

В Смоленской области России колонна строительной техники подъехала к Катынскому мемориалу, где похоронены польские военные, которые стали жертвами расстрелов во время Второй мировой войны.

Как проходила акция

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. По словам организаторов этой акции, этот "автопробег" – ответ на снос мемориала советским воинам в Польше.

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Техника ехала с российскими флагами и изображением кремлевской "свастики" в виде буквы Z. Бульдозеры угрожающе подняли ковши у мемориала, но пообещали не трогать сооружение.

Организаторы акции

Организовали этот стыд строительная фирма ООО "Стройиндустрия" и "общественные деятели". Местные власти уже отграничилась от этой акции, по их словам, это люди "просто высказали свое мнение". Но в "Стройиндустрии" журналистам сказали, что свою технику на пробег не присылали.

Позже на пробег отреагировал помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Оказалось, действительно выезжала чья-то строительная техника к мемориалу. Да еще и под нашими флагами. С каким бы пренебрежением мы не относились к нынешней польской власти, которая сносит памятники воинам-освободителям, сами мы – с мертвыми не воюем,

– заявил он.

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